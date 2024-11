I dati sono relativi al 2021. La casa non è sempre un luogo sicuro, molte donne hanno avuto un partner violento

Circa 50 milioni di donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni, residenti nell’UE, ovvero il 31% del totale, hanno subito violenza fisica (comprese le minacce) o sessuale in età adulta. Lo comunica Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, sulla base di una raccolta dati congiunta con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE). I dati sono relativi al 2021.

Scorporando i dati per fasce d’età, il 35% delle donne nella fascia più giovane (tra i 18 e i 29 anni) ha riferito di aver subito violenza di genere, rispetto al 24% della fascia più anziana (tra i 65 e i 74 anni). I dati rilasciati da Eurostat mostrano anche che la casa non è sempre un luogo sicuro per molte donne. Nel 2021, il 18% delle donne che hanno avuto un partner ha subito violenza fisica o sessuale da parte dello stesso, e se si tiene conto anche della violenza psicologica, il 32% ha o ha avuto un partner violento nel corso della propria vita.

