Più di 30 balene pilota arenatesi su una spiaggia in Nuova Zelanda sono state riportate in sicurezza nell’oceano dopo che gli addetti alla conservazione e i residenti hanno aiutato a rimetterle a galla sollevandole con delle lenzuola. L’agenzia neozelandese per la conservazione della natura ha dichiarato che quattro sono morte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata