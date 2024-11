Almeno un morto e due feriti in un incidente in Lituania che ha visto protagonista un aereo cargo DHL. Il velivolo si è schiantato in fase di atterraggio contro un palazzo residenziale e ha preso fuoco, nei pressi dell’aeroporto di Vilnius. La vittima sarebbe uno dei due piloti.

