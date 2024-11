Il velivolo DHL è finito contro un edificio residenziale di due piani, dove vivono tre famiglie, e ha preso fuoco

Un aereo cargo DHL in volo da Lipsia, Germania, all’aeroporto di Vilnius, capitale della Lituania, si è schiantato nei pressi di Liepkalnis intorno alle 5:30 del mattino. I servizi di emergenza della città si sono recati sul posto, insieme a un camion dei pompieri e a una squadra di comando dell’aeroporto di Vilnius. Le operazioni aeroportuali non sono state interrotte.

I dati di tracciamento del volo di FlightRadar24, analizzati dall’Associated Press, hanno mostrato che l’aereo ha virato a nord dell’aeroporto, allineandosi per l’atterraggio, prima di schiantarsi a poco più di 1,5 km dalla pista. Le autorità non hanno immediatamente fornito una causa per l’incidente, avvenuto poco prima delle 5:30 ora locale. Il meteo all’aeroporto dava nuvole prima dell’alba e venti intorno ai 30 km/h (18 mph). DHL Group, con sede a Bonn, in Germania, per il momento non ha fornito alcun commento.

A Swiftair 737-400 operated for DHL crashed in a residential area short of the runway while attempting to land in Vilnius this morning at approximately 03:30 UTC. https://t.co/FxzJhUlLZL pic.twitter.com/IylMZiFKtf — Flightradar24 (@flightradar24) November 25, 2024

L’aereo DHL era gestito da Swiftair, un appaltatore con sede a Madrid. Il Boeing 737 aveva 31 anni, il che è considerato dagli esperti un aereo più vecchio, anche se non è insolito per i voli cargo

Il bilancio

È di un morto e due feriti per ora il bilancio dell’incidente che ha visto protagonista un aereo cargo DHL, che si è schiantato nei pressi dell’aeroporto di Vilnius. I soccorritori hanno liberato il pilota dalla cabina di pilotaggio, che ha ripreso conoscenza. I due feriti sono stati già portati in ospedale.

Secondo la polizia, nei pressi dell’incidente ha preso fuoco una casa residenziale a due piani con quattro appartamenti, dove vivono tre famiglie. I servizi hanno evacuato 12 persone, che non sono rimaste ferite. L’incendio viene spento da 7 camion dei pompieri e dai vigili del fuoco dell’aeroporto.

Morto in schianto aereo DHL era uno dei due piloti

Secondo la polizia lituana, nello schianto di un aereo cargo DHL contro una casa nei pressi dell’aeroporto di Vilnius è rimasto ucciso uno dei due piloti. In totale sul velivolo si trovavano 2 piloti e 2 membri dell’equipaggio. Tutti sono stati estratti dall’aereo. L’aereo di DHL era gestito da Swiftair, un appaltatore con sede a Madrid. Il Boeing 737 aveva 31 anni, il che è considerato dagli esperti una cellula vecchia, anche se non è insolito che venga utilizzato per i voli cargo. Ramunas Matonis, portavoce della polizia, ha riferito a Delfi che sull’aereo viaggiavano due cittadini spagnoli, un tedesco e un lituano. Nello schianto è morto il cittadino spagnolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata