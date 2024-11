Almeno un morto e due feriti in un incidente aereo in Lituania che ha visto protagonista un cargo DHL. Il velivolo si è schiantato in fase di atterraggio contro un palazzo residenziale e ha preso fuoco, nei pressi dell’aeroporto di Vilnius. La vittima sarebbe uno dei due piloti. Un video di sorveglianza di un’azienda vicina ha mostrato l’aereo scendere normalmente mentre si avvicinava all’aeroporto, per poi esplodere in un’enorme palla di fuoco dietro un edificio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata