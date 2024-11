Il governo ha annunciato di aver aperto un'indagine

Almeno 6 turisti sono morti in Laos per sospetto avvelenamento da alcol contaminato da metanolo. Il governo del Laos ha confermato la morte di due 19enni australiane, Bianca Jones e Holly Bowles, e di una 28enne britannica, Simone White. Vittime del metanolo sarebbero anche un uomo americano e due danesi, anche se le cause esatte del loro decesso non sono state rese note. Un turista neozelandese è attualmente ricoverato. Tutti i casi sono stati registrati a Vang Vieng, nota meta per viaggiatori in cerca di movida e avventura.

I decessi

Le diciannovenni australiane sono morte in ospedali della Thailandia, rispettivamente giovedì 21 e venerdì 22 novembre, dopo essere state evacuate dal Laos per cure d’emergenza. Le autorità thailandesi hanno confermato che Jones è morta per “gonfiore cerebrale dovuto agli alti livelli di metanolo trovati nel suo organismo”. Entrambe sono state trovate in gravi condizioni nella loro stanza al Nana Backpacker Hostel il 13 novembre scorso, dopo che non avevano effettuato il check-out come previsto.

Il governo del Laos ha aperto un’indagine

In una breve dichiarazione rilasciata ai media, il governo laotiano si è detto “profondamente rattristato per la perdita di vite di turisti stranieri” nella città di Vang Vieng e ha offerto le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. “Il governo della Repubblica Democratica Popolare del Laos sta conducendo indagini per individuare le cause dell’incidente e per assicurare i responsabili alla giustizia in conformità con la legge”, ha aggiunto. La polizia ha reso noto di aver arrestato un certo numero di persone, ma si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli.

Cos’è il metanolo

Il metanolo viene talvolta aggiunto ai cocktail nei bar di basso livello come alternativa più economica all’etanolo, ma può causare gravi intossicazioni o la morte. È anche un sottoprodotto di liquori artigianali mal distillati e potrebbe essere finito inavvertitamente nelle bevande dei bar.

Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di allerta sanitaria per i cittadini in viaggio in Laos, avvertendo di un “sospetto avvelenamento da metanolo a Vang Vieng, probabilmente dovuto al consumo di bevande alcoliche contenenti metanolo”, in seguito ad allarmi simili da parte di altri Paesi i cui cittadini sono stati coinvolti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata