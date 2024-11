Le Forze di Difesa Israeliane riferiscono che durante un’operazione di due giorni a Jenin, in Cisgiordania, sono stati uccisi nove uomini armati palestinesi. Tre uomini armati, responsabili di una serie di attacchi a colpi di arma da fuoco, sono stati uccisi in un attacco con drone. Dopo l’attacco, sono state osservate esplosioni secondarie, indicando la presenza di armi immagazzinate nel sito. Inoltre, altri sei miliziani sono stati uccisi in scontri armati con i soldati, spiega l’Idf. Nelle immagini i combattimenti a cui avrebbero partecipato anche agenti sotto copertura dello Shin Bet, in cui si vede un militante colpito. Hamas ha fatto sapere che tre dei combattenti uccisi facevano parte del gruppo armato.

