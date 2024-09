Almeno 11 morti in raid su Gaza City. Blinken: "Tel Aviv e Hamas siglino tregua, 90% è fatto"

L’esercito israeliano ha smentito le notizie diffuse dai media su un suo ritiro da Jenin, in Cisgiordania, e dal suo campo profughi. L’operazione, iniziata dieci giorni fa, è stata descritta come una delle più sanguinose dal 2002, ha portato all’uccisione di 21 persone, tra cui bambini e anziani, e a numerosi feriti. I posti di blocco militari israeliano che circondano la città restano operativi, aumentando i timori di ulteriori incursioni. Nel frattempo lo Stato ebraico non placa la propria offensiva su Gaza City: il bilancio è di almeno 11 morti.

10:19 Idf: “Operazione a Jenin continua fino a raggiungimento obiettivi”

Nonostante le notizie del ritiro dalla città di Jenin confermate da varie testate, le forze israeliane (Idf) affermano che “le truppe continueranno l’operazione finché non saranno raggiunti gli obiettivi”. Lo riporta il Times of Israel. L’Idf aggiunge che negli ultimi 10 giorni ha ucciso 14 uomini armati palestinesi a Jenin, tra cui il comandante di Hamas nella città, e ha arrestato più di 30 palestinesi ricercati.

09:03 Almeno 11 morti in raid israeliani su Gaza City

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, tre persone sono state uccise e cinque sono rimaste ferite in un attacco israeliano avvenuto nelle prime ore del mattino contro una casa nel quartiere Sabra di Gaza City. Sei persone sono state uccise e cinque ferite inoltre in un precedente bombardamento israeliano nel quartiere Zeitoun della città. Nel quartiere Tal al-Hawa un altro raid ha ucciso una donna e sua figlia, mentre numerosi dispersi sono ancora sotto le macerie. L’attacco ha preso di mira la casa della famiglia al-Haddad, situata nei pressi del Jordan Field Hospital di Tal al-Hawa.

08:48 Esercito Israele si ritira da Jenin dopo 10 giorni

Nelle prime ore di questa mattina, l’esercito israeliano si è ritirato dalla città di Jenin, in Cisigiordania, e dal suo campo profughi dopo dieci giorni di aggressione militare. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. L’operazione, descritta come una delle più sanguinose dal 2002, ha portato all’uccisione di 21 persone, tra cui bambini e anziani, e a numerosi feriti. I posti di blocco militari israeliano che circondano Jenin restano operativi, aumentando i timori di ulteriori incursioni.

08:21 Hamas diffonde video con ostaggio ucciso Hersh

Hamas ha diffuso ieri un video di propaganda dell’ostaggio ucciso Hersh Goldberg-Polin. La sua famiglia ha dato l’ok per la pubblicazione sui media israeliani, con la speranza che serva da “campanello d’allarme” affinché il mondo agisca per il rilascio degli ostaggi rimasti a Gaza. “Nessun’altra famiglia dovrebbe sopportare quello che abbiamo passato noi”, si legge in una dichiarazione della famiglia del 23enne americano-israeliano. Lo riporta il Times of Israel. A differenza di un precedente filmato in ebraico diffuso da Hamas ad aprile, in quest’ultimo Goldberg-Polin parla inglese. Si presenta, dice di essere nato a Berkeley, in California, che attualmente vive a Gerusalemme, in Israele, e di avere la doppia cittadinanza statunitense e israeliana. “Ho compiuto 23 anni quattro giorni prima di essere rapito alla festa nella foresta di Re’im, il 7 ottobre”, racconta, riferendosi al festival musicale Nova. “Da quando sono arrivato a Gaza, sono sopravvissuto con quasi nessuna assistenza medica, poco cibo e poca acqua”, aggiunge, “non ricordo l’ultima volta che ho visto il sole o ho preso una boccata d’aria fresca”. Il ragazzo sottolinea anche gli attacchi aerei “non-stop” dell’esercito israeliano e critica il governo di Netanyahu.

06:04 Blinken: “Israele e Hamas siglino tregua, 90% è fatto”

“Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sul 90% delle questioni, i principali ostacoli rimasti sono lo spiegamento di Israele nel corridoio di Filadelfia e il rilascio dei prigionieri di sicurezza palestinesi”. Così il segretario di Stato americano Antony Blinken invitando le parti a finalizzare l’accordo per il cessate il fuoco. Parlando da Haiti, Blinken che ogni giorno che passa senza un accordo consente “interventi ed eventi, che semplicemente rinviano le cose e corrono il rischio di far deragliare quello che è un carro di mele piuttosto fragile”.

