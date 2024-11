Intanto è di 43.985 vittime il bilancio nella Striscia

Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza, perché non legava la tregua al rilascio degli ostaggi. “Nel corso dei negoziati abbiamo detto chiaramente che non possiamo sostenere un cessate il fuoco che non garantisca il rilascio degli ostaggi”, ha affermato il rappresentante Usa all’Onu Robert Wood.

E’ di 43.985 vittime il bilancio a Gaza dall’inizio dell’operazione di terra israeliana dopo l’attacco del 7 ottobre del 2023. Lo riporta il ministero della Sanità locale controllato da Hamas. Nelle ultime 24 ore sono morte 13 persone. I feriti sono 104.092.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata