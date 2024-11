La decisione di rimuovere i limiti territoriali all’uso delle armi date all’Ucraina “è competenza nazionale, quindi gli Stati membri lo stanno già facendo apertamente. Altri, lo stanno facendo senza dirlo. E altri ieri, non hanno detto nulla. Ma sono sicuro che seguiranno l’esempio degli Stati Uniti per consentire agli ucraini di usare le loro armi per combattere contro i russi all’interno del territorio russo, perché è dal territorio russo che sono stati attaccati, ed è pienamente conforme al diritto internazionale. Quindi penso che oggi ne discuteremo, e spero che tutti gli Stati membri seguiranno la decisione degli Stati Uniti”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell al suo arrivo al Consiglio Esteri-Difesa a Bruxelles.

