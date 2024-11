Un vasto incendio è scoppiato a Hainesport, nel sud del New Jersey, dove le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte per contenere le fiamme che minacciavano almeno 20 edifici. Il rogo è divampato nell’area boschiva che circonda diversi appartamenti ma, secondo quanto ha dichiarato il servizio forestale della zona, non ci sono state evacuazioni o feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di investigazione.

