Colonna di fumo in centro nel capoluogo lombardo

Un incendio è scoppiato in centro a Milano in Corso Vittorio Emanuele, angolo via Beccaria. Da una griglia di un sotterraneo esce del fumo nero. Le squadre dei vigili del fuoco si stanno dirigendo sul posto. Sono otto i mezzi del comando di via Messina inviati.

Potrebbe essere un guasto elettrico a una cabina o a un contatore posto sotto un negozio l’origine dell’incendio in atto in Corso Vittorio Emanuele, a Milano. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, dei vigili del fuoco, l’incendio non starebbe interessando né la metropolitana né un parcheggio. Anche il negozio che si trova sotto i portici all’angolo con via Beccaria non sarebbe stato raggiunto dalle fiamme. Il rogo ha comunque generato una densa colonna di fumo nero che, come si vede dalle primo foto e dai video circolati sul web, uscendo da una griglia sotterranea ha avvolto le guglie del vicino Duomo. Nessuna persona risulta al momento coinvolta.

Incendio a Milano, la schiuma invade corso Vittorio Emanuele

Per spegnere l’incendio i vigili del fuoco hanno utilizzato la schiuma che ha invaso il corso Vittorio Emanuele, di solito sempre affollato di turisti e passanti. Stando alle primissime informazioni, l’incendio avrebbe colpito cavi elettrici posti sotto una intercapedine dell’edificio interessato e per il quale si è resa necessaria l’evacuazione. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per mettere la situazione sotto controllo.

