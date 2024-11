Jalue Dorje ha compiuto 18 anni e, la sua festa di compleanno non è stata convenzionale bensì una cerimonia di intronizzazione per un aspirante leader spirituale buddista. Il giovane, fin dai due anni di età, infatti è stato riconosciuto dal Dalai Lama e da altri esponenti buddisti tibetani l’ottavo Terchen Taksham Rinpoche, un lama reincarnato. Dorje, dopo la laurea nel 2025, entrerà nel monastero Mindrolling ai piedi dell’Himalaya, a migliaia di chilometri dalla casa in cui è cresciuto, in un sobborgo di Minneapolis, Columbia Heights, dove proseguirà il suo percorso per imparare gli insegnamenti del Buddha. Durante la celebrazione, donne, uomini e anziani hanno eseguito danze tradizionali tibetane. I monaci hanno cantato mantra sacri e centinaia di persone gli hanno regalato una “khata”, la sciarpa bianca tibetana che simboleggia il buon auspicio.

