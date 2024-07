Le celebrazioni principali si sono svolte nel tempio di Tsuglagkhang

Centinaia di tibetani, per lo più in esilio, si sono riuniti nella città collinare indiana di Dharamshala per celebrare il compleanno del leader spirituale del buddismo tibetano, il Dalai Lama, che ha compiuto 89 anni. Il Dalai Lama ha fatto della città collinare il suo quartier generale da quando è fuggito dal Tibet, dopo una fallita rivolta contro il dominio cinese nel 1959.

Le celebrazioni principali si sono svolte nel tempio di Tsuglagkhang, all’interno del complesso in cui vive il leader spirituale. Bandiere tibetane e buddiste adornavano pali e ringhiere. Un volontario ha distribuito dolci indiani alle monache in esilio, mentre gli insegnanti aiutavano i bambini a truccarsi e a prepararsi per le danze tradizionali. Mentre una torta colorata a tre piani veniva tagliata all’interno del tempio, gli scolari cantavano: “Buon compleanno Sua Santità”. Gli artisti del Tibetan Institute of Performing Arts, vestiti in abiti tradizionali, hanno suonato i tamburi e alcuni hanno marciato con le cornamuse all’interno del complesso. Poi sono state issate le bandiere indiana e tibetana, mentre la banda suonava i due inni nazionali.

