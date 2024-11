Scambi di saluti e abbracci prima del vertice. Presente anche Macron

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il leader cinese Xi Jinping e quello francese Emmanuel Macron sono arrivati al G20 a Rio de Janeiro, in Brasile. Ad accoglierli c’era il capo di Stato Luiz Inacio Lula da Silva. Questo vertice arriva in un momento delicato segnato dalla recente vittoria di Donald Trump alle elezioni americane e dalle guerre in Ucraina e Medioriente. Gli esperti prevedono che il documento finale del G20 sarà incentrato su questioni sociali come l’eliminazione della povertà, una delle priorità del Brasile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata