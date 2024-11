I leader mondiali sono atterrati domenica a Rio de Janeiro in vista del G20, accolti dal Presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva che terrà incontri bilaterali con molte delle principali nazioni presenti al vertice, come ha già fatto con la premier Giorgia Meloni che, dopo il summit, incontrerà a Buenos Aires il leader argentino Milei. Sarà l’ultimo G20 a cui prenderà parte il presidente americano uscente Joe Biden. Il leader del Cremlino Vladimir Putin non sarà presente ma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si è, invece, recato in Brasile. Il governo di Lula ha dichiarato che, oltre ai principali membri del gruppo, nei prossimi giorni è prevista la partecipazione di altre 56 delegazioni.

