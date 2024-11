Migliaia di persone travestite da Babbo Natale hanno preso parte a un evento di beneficenza a Tokyo, in Giappone, per raccogliere fondi a sostegno dei bambini malati. La parata, di circa 2,5 chilometri, partita da Yoyogi Park, è stata ideata nel 2018 per consegnare regali a circa mille bimbi in cinque diversi ospedali del Paese. Secondo gli organizzatori una parte dei fondi quest’anno sarà utilizzata anche per i bambini all’estero.

