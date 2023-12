Il percorso elaborato in digitale dall'esercito Usa per seguire il percorso della slitta colma di regali

Un giro del mondo in poche poche ore quello di Babbo Natale, dal Polo Nord attraverso Roma e New York e tanti altri posti in giro del mondo. Il percorso della slitta colma di regali, guidata dalle renne, è stato ricostruito e animato dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano in Colorado, che ha voluto strappare un sorriso a grandi e bambini. E il viaggio di Babbo Natale si potrà seguire istante per istante sul sito web noradsanta.org e sui vari social

