La Guardia Rivoluzionaria paramilitare dell’Iran ha esposto pubblicamente i suoi missili e droni in una mostra nella capitale Teheran. Tra gli armamentari mostrati, alcuni missili balistici in grado di raggiungere Israele e le basi statunitensi in Medioriente, in un contesto di tensioni persistenti con lo Stato ebraico. L’esposizione include anche droni e radar di fabbricazione iraniana. L’Iran è un alleato stretto di Hamas a Gaza e di Hezbollah in Libano.

