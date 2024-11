La notizia era circolata su molti media americani, tra cui il New York Times

Il portavoce del ministero degli Affari Esteri iraniano ha smentito le notizie relative all’incontro del rappresentante dell’Iran alle Nazioni Unite con Elon Musk. Lo riporta Irna. Ismail Baqaei, portavoce del ministero degli Affari Esteri, parlando con Irna, ha espresso la sua sorpresa per la copertura dei media americani riguardo all’incontro di Elon Musk con il rappresentante permanente della Repubblica islamica dell’Iran a New York e ha negato categoricamente un simile incontro. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense all’Associated Press, l’ambasciatore iraniano all’Onu Amir Saeid Iravani ha incontrato Musk lunedì a New York. In precedenza anche il New York Times ha riferito dell’incontro.

