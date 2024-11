La Vergine di Notre-Dame è di nuovo a casa. Cinque anni dopo essere scampata all’incendio della Cattedrale, la famosa statua della Vergine Maria con il bambino è tornata nel monumento, accompagnata da centinaia di fedeli in una processione che ha attraversato le strade della capitale francese dalla chiesa di Saint-Germain l’Auxerrois fino al sagrato della cattedrale. La statua medievale, raffigurante Maria con in braccio il Bambino Gesù, in seguito al devastante incendio del 2019, è stata conservata al sicuro nella chiesa di Saint-Germain l’Auxerrois, dopo essere stata ritrovata tra le macerie.

