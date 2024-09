La Cattedrale chiusa dopo il devastante incendio del 15 aprile 2019

La Cattedrale di Notre-Dame di Parigi sta per riavere le sue campane, a tre mesi dalla riapertura della basilica, dopo il devastante incendio del 15 aprile 2019. Un convoglio di camion con le otto campane pulite e restaurate si è fermato giovedì nell’enorme cantiere che circonda la cattedrale su un’isola della Senna. Saranno benedette in una cerimonia speciale all’interno della cattedrale prima di essere issate sulle torri gemelle del monumento per la riapertura dell’8 dicembre. Il tetto e la guglia della cattedrale, crollati nell’incendio, sono stati sostituiti e le impalcature sono state gradualmente rimosse dal sito.

