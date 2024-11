Il responsabile del sequestro è il figlio del proprietario, noto alla polizia per problemi di droga

Presa di ostaggi in corso in un ristorante di Issy-les-Moulineaux, vicino Parigi. Secondo quanto riferisce Bfmtv, il figlio del proprietario del ristorante si è barricato nel locale intorno al mezzogiorno e ha preso in ostaggio quattro dipendenti. Sul posto è intervenuto un nutrito contingente di polizia, che è riuscito a liberare gli ostaggi e arrestare l’uomo.

Chi era l’uomo barricato nel ristorante

L’uomo che si era barricato con i quattro ostaggi era il figlio dei proprietari del locale. Secondo quanto riporta Le Parisien, si tratta di un uomo sulla quarantina. È noto alla polizia per problemi di droga e in passato era già stato fermato “per reati legati alla droga, violenza e resistenza a pubblico ufficiale”, secondo fonti delle forze dell’ordine. Secondo le stesse fonti, il quarantenne aveva chiamato la madre per dirle che era in “astinenza da cocaina”. È stata lei ad avvertire la polizia.

