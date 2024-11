Il presidente Emmanuel Macron: "Siamo segnati per sempre dal terrore"

Anniversario della strage del Bataclan. “Il 13 novembre è inciso nelle nostre memorie in lettere di dolore. Il Bataclan, le terrazze, lo Stade de France. Parigi, Saint-Denis. La Francia. Segnati per sempre dal terrore. Le vittime, le famiglie, coloro che hanno dato tutto per preservare la vita, per sempre nei nostri cuori” ha scritto Emmanuel Macron sui social.

Le 13-Novembre est gravé dans nos mémoires en lettres de douleur. Le Bataclan, les terrasses, le Stade de France. Paris, Saint-Denis. La France. Marqués à jamais par l’effroi. Les victimes, les familles, ceux qui ont tout donné pour préserver la vie, à jamais dans nos cœurs.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2024

