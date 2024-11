Il quotidiano britannico annuncia che non posterà più contenuti sulla piattaforma: "Contenuti spesso inquietanti"

Il Guardian lascia X. Il quotidiano britannico ha annunciato che non posterà più contenuti sulla piattaforma social di Elon Musk. “Volevamo far sapere ai lettori che non pubblicheremo più nessun account editoriale ufficiale del Guardian sul sito di social media X”, recita la dichiarazione, riportata sul sito stesso del giornale. “Si tratta di qualcosa che stavamo prendendo in considerazione da un po’ di tempo, dati i contenuti spesso inquietanti promossi o presenti sulla piattaforma, tra cui teorie cospirative di estrema destra e razzismo“, afferma la testata in una comunicazione ai suoi lettori, sottolineando che ritiene che i benefici di stare sulla piattaforma siano ora superati dagli aspetti negativi.

“X piattaforma mediatica tossica”

“La campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti è servita solo a sottolineare ciò che abbiamo considerato per molto tempo: che X è una piattaforma mediatica tossica e che il suo proprietario, Elon Musk, è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico“, si legge ancora nella dichiarazione del Guardian.

Il giornale britannico ha spiegato che gli utenti di X saranno comunque in grado di condividere i suoi articoli sulla piattaforma. Nonostante la decisione relativa agli account ufficiali del Guardian su X, non ci saranno restrizioni per i singoli giornalisti che utilizzano il social oltre alle attuali linee guida sui social network dell’organizzazione.

La risposta di Musk: “Siete vile propaganda”

“Sono una macchina di propaganda laboriosamente vile”, è il post al vetriolo con cui Elon Musk replica su X al Guardian. “Siete irrilevanti”, ha aggiunto ancora Musk.

They are irrelevant — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

