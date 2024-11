Il ceo di Tesla: "Giudici se ne devono andare, ong tedesca è un'organizzazione criminale"

Elon Musk contro tutti. Il noto imprenditore, che ha sostenuto apertamente il presidente eletto Donald Trump durante la campagna per le presidenziali americane Usa 2024, ieri ha attaccato i giudici italiani del tribunale di Roma che hanno sospeso il trattenimento dei migranti in Albania, in attesa della Corte di Giustizia europea. Poi, ha attaccato anche le ong che salvano i migranti in mare.

L’attacco di Musk a Sea Watch

“Sea Watch è un’organizzazione criminale“. Lo scrive su X Elon Musk, in commento a un video con le parole della portavoce della Ong tedesca, secondo cui il miliardario “minaccia il sistema giudiziario italiano”.

L’attacco di Musk ai giudici italiani

“Questi giudici se ne devono andare“. È quanto scrive Elon Musk su X commentando la notizia postata da un utente sulla decisione del tribunale civile di Roma che ha sospeso la convalida di trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader di 7 migranti provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh. Musk ha fatto questo commento rispondendo al post di un altro utente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata