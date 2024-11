La madre rilasciata l'anno scorso: "Sollevata sia vivo ma preoccupata"

La Jihad islamica palestinese ha pubblicato un nuovo video dell’ostaggio Sasha Trufanov che si trova ancora a Gaza. Si tratta del terzo filmato che lo riguarda. Non è chiaro quando sia stato realizzato. Nella clip Trufanov dice di avere 28 anni, ma 2 giorni fa il giovane ha compiuto 29 anni. Si tratta del suo secondo compleanno da prigioniero nella Striscia. “Sono in prigionia da un anno, mancano cibo, acqua, elettricità e ora sono finiti anche i prodotti di base”, dichiara Trufanov, che chiede inoltre ai cittadini israeliani di continuare a protestare, esprimendo preoccupazione per il fatto che il governo di Netanyahu sia andato avanti a combattere in Libano e abbia “dimenticato” coloro che sono trattenuti a Gaza. “Sono sollevata di vedere mio figlio vivo, ma sono molto preoccupata di sentire quello che sta dicendo”, ha detto la madre Lena Trufanova, che è stata presa in ostaggio con lui il 7 ottobre ed è poi stata liberata. La famiglia ha approvato la pubblicazione del video, riportano i media israeliani.

Trufanov, che ha doppia cittadinanza russo-israeliana, è stato preso in ostaggio insieme a tre membri della sua famiglia (la nonna Irena Tati, la madre Yelena (Lena) Trufanova e la sua fidanzata Sapir Cohen) dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre. Trufanova e Tati sono state rilasciate da Hamas il 29 novembre su richiesta del presidente russo Vladimir Putin. Cohen è stato rilasciata il 30 novembre come parte di un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas. Sasha Trufanov è un ingegnere impiegato presso Annapurna Labs, un’azienda israeliana di microelettronica acquistata da Amazon.

