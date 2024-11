Nel giorno in cui si apre la Cop29 di Baku non sono mancate le proteste degli attivisti, intervenuti per chiedere una giustizia climatica e soprattutto un cessate il fuoco a Gaza. “Smettete di alimentare il genocidio” e “cessate il fuoco ora, fine dell’occupazione” tra i loro slogan. Gli attivisti hanno poi puntato il dito contro “la retorica, gli appelli urgenti e le promesse di cooperazione” che contrastano con uno “sfondo di cambiamenti politici sismici, guerre globali e difficoltà economiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata