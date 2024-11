Oltre mille mariachi si sono riuniti domenica 10 novembre nella piazza principale di Città del Messico per battere il mondiale di musica e canto all’unisono. Con il tema classico della musica messicana, ‘Cielito Lindo‘, i mariachi hanno battuto il precedente primato per l’esecuzione della canzone, con 700 musicisti che l’avevano eseguito nella città di Guadalajara. Questo record è stato la conclusione del primo congresso di mariachi tenutosi a Città del Messico. I musicisti partecipanti erano felicissimi, poiché per molti di loro la musica mariachi è una tradizione di famiglia o una professione iniziata fin da piccoli.

