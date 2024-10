Le immagini di una festa antica che affonda le sue radici nelle tradizioni preispaniche

In Messico, la vivace Parata delle Catrinas è tornata anche quest’anno, invadendo Reforma Avenue a Città del Messico e segnando una delle più suggestive celebrazioni dedicate al Giorno dei Morti. Migliaia di partecipanti, truccati come eleganti scheletri, hanno sfilato in un corteo colorato e suggestivo, ispirandosi a “La Catrina”, icona messicana che rappresenta la morte in modo artistico e raffinato. Il Giorno dei Morti, o Día de los Muertos, è una festa antica che affonda le sue radici nelle tradizioni preispaniche. Questa festività non è solo un ricordo dei defunti, ma una vera celebrazione del ciclo della vita e della morte. Decorazioni, altari, e parate come quella delle Catrinas rendono omaggio ai defunti, riunendo la comunità in un momento di riflessione e festa.

(AP Photo/Ginnette Riquelme/Associated Press/LaPresse)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata