Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo il premier britannico Keir Starmer. Il politico inglese si è unito al capo dello Stato transalpino in occasione della cerimonia parigina che celebra il 106° anniversario dell’armistizio nella Prima guerra mondiale. È la prima volta che un leader britannico lo fa da quando Winston Churchill fu ospitato dal generale Charles de Gaulle nel 1944. Quest’anno ricorre anche il 120° anniversario dell’Entente Cordiale, lo storico accordo tra Francia e Regno Unito. Macron e Starmer si sono incontrati per la prima volta al palazzo presidenziale dell’Eliseo, prima di dirigersi verso gli Champs-Élysées per deporre corone alle vicine statue di Georges Clemenceau, primo ministro francese all’epoca dell’armistizio, e di Churchill. In seguito guideranno la tradizionale cerimonia presso il monumento dell’Arco di Trionfo, dove riaccenderanno la fiamma della Tomba del Milite Ignoto. Il coro dell’esercito francese canterà l’inno nazionale francese, ‘La Marsigliese’, e quello britannico, ‘God Save the King’.

