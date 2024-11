Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prosegue la sua visita di Stato in Cina dove ha visitato anche il Tempio di Lingyin, a Hangzhou, uno dei templi buddisti più famosi del Paese ed è stato ricevuto dal Segretario del Partito comunista della Provincia dello Zhejiang. Successivamente il Capo di Stato è partito per Canton, l’ultima tappa del suo tour in Cina.

