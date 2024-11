Lo ha annunciato il ministro della Giustizia David van Weel in una lettera al Parlamento: "Identificare ogni sospettato è la priorità assoluta"

Il governo olandese sta indagando per verificare se siano stati ignorati eventuali segnali d’allarme provenienti da Israele negli eventi che hanno portato agli attacchi contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam. Lo ha affermato il ministro della Giustizia David van Weel in una lettera al Parlamento. Lo riferisce Times of Israel. “È ancora in corso un’indagine sui possibili segnali di allarme provenienti da Israele”, ha dichiarato il ministro. “I magistrati hanno dichiarato che intendono procedere il più velocemente possibile”, ha affermato van Weel, aggiungendo che identificare ogni sospettato è “la priorità assoluta”.

