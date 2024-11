È stata la manager responsabile per la vittoriosa campagna elettorale del tycoon

Prima nomina per il presidente americano eletto, Donald Trump: Susie Wiles, la manager della sua vittoriosa campagna elettorale, è stata scelta come capo dello staff della Casa Bianca. Wiles è ampiamente riconosciuta all’interno e all’esterno della cerchia ristretta di Trump per aver condotto quella che è stata, di gran lunga, la sua campagna più disciplinata e ben eseguita. Wiles ha ampiamente evitato i riflettori, rifiutandosi persino di prendere il microfono per parlare mentre Trump celebrava la sua vittoria all’alba di mercoledì. “Susie è tosta, intelligente, innovativa ed è universalmente ammirata e rispettata. Susie continuerà a lavorare instancabilmente per rendere di nuovo grande l’America“, ha affermato Trump in una dichiarazione. “È un onore più che meritato avere Susie come prima donna capo dello staff nella storia degli Stati Uniti. Non ho dubbi che renderà orgoglioso il nostro Paese”, ha detto ancora il presidente eletto. Wiles è una stratega repubblicana di lunga data con base in Florida e ha gestito la campagna di Trump nello Stato nel 2016 e nel 2020. Prima di allora, aveva gestito la campagna del 2010 di Rick Scott a governatore della Florida e ha ricoperto brevemente il ruolo di responsabile della campagna presidenziale del 2012 dell’ex governatore dello Utah Jon Huntsman.

