Il presidente russo: "Nulla in contrario" a riprendere i contatti con lui

Le congratulazioni del presidente russo, Vladimir Putin, a Donald Trump, eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti. “Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi” con Donald Trump “per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti”, ha detto il leader del Cremlino dopo il suo intervento al Club Valdai, think tank russo su temi politici, economici e sociali. Lo riportano le agenzie russe. Il presidente russo ha aggiunto che Trump si è dimostrato “molto coraggioso” dopo l’attentato che ha subito e di non avere “nulla in contrario” alla ripresa dei contatti con lui.

