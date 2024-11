Il ministero degli Esteri israeliano ha comunicato che tutti sono stati contattati e rintracciati

Allarme rientrato sulla presenza di possibili ostaggi tra i tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam dopo Ajax-Maccabi.

Il ministero degli Esteri israeliano ha comunicato che tutti gli israeliani presenti ad Amsterdam sono stati contattati e rintracciati. Lo riporta il Times of Israel. La sala operativa del ministero e l’ambasciata israeliana locale – viene spiegato – stanno lavorando per contattare tutti i connazionali che si sa siano in visita nella città.

Polizia: “Tutti dimessi i tifosi ricoverati”

Secondo la polizia di Amsterdam tutti i tifosi israeliani ricoverati in ospedale dopo gli scontri successivi al match di Europa League fra Ajax e Maccabi Tel Aviv sono stati dimessi.

