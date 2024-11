Screenshot da X

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha inviato due aerei per riportare a casa i cittadini

Giovedì sera ai fan della squadra israeliana di calcio Maccabi Tel Aviv “è stata tesa un’imboscata ad Amsterdam” mentre lasciavano lo stadio dopo una partita di Europa League contro la squadra olandese dell’Ajax. Lo ha reso noto su X l’ambasciata israeliana negli Stati Uniti postando un video. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha detto che 10 cittadini sono rimasti feriti. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito la violenza “grave” e ha spiegato di aver predisposto misure affinché due aerei venissero inviati ad Amsterdam per riportare indietro i cittadini israeliani rimasti vittime dell’aggressione. Secondo quanto riportato da The Times of Israel alcuni tifosi del Maccabi Tel Aviv hanno parlato di assalitori mascherati, alcuni dei quali con bandiere palestinesi, che gridavano “Palestina libera”.

Ministro Sicurezza Israele: “Tifosi attaccati perché ebrei”

“Per tutta la notte sono stato in continuo contatto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro della Difesa e la Polizia israeliana che, insieme alla Polizia olandese e agli organi competenti, stanno compiendo sforzi continui per salvare i cittadini israeliani e per indagare sui gravi linciaggi avvenuti nei Paesi Bassi”, ha scritto su X il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir. “I tifosi che sono andati a vedere una partita di calcio hanno incontrato l’antisemitismo e sono stati attaccati con una crudeltà inimmaginabile solo a causa del loro essere ebrei e israeliani. Condanno qualsiasi tentativo di rendere colpevole la vittima”, sottolinea. “Questo non è solo un danno per ebrei e israeliani, ma un segnale di avvertimento per tutti i paesi europei contro la violenza musulmana radicale. Coloro che chiudono un occhio sul terrorismo islamico in Medio Oriente lo incontreranno a casa loro, in Europa e in Occidente. Oggi le vittime sono gli israeliani, domani toccherà a voi europei”.

Gli arresti sono 57

Un portavoce della polizia di Amsterdam ha detto che 57 sospetti sono stati arrestati durante gli incidenti. Lo riportano i media locali che non specificano se gli arrestati sono tifosi di calcio.

