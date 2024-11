Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro si è congratulato con Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni Usa, insistendo sulla speranza di migliorare i rapporti con Washington dopo anni di ostilità. Il socialista si è rivolto al nuovo inquilino della Casa Bianca: “Nel primo governo, rieletto presidente Donald Trump, non abbiamo fatto bene ma questo è un nuovo inizio”. Maduro ha parlato durante un programma televisivo accompagnato dalla moglie Cilia Flores e dalla vicepresidente Delcy Rodriguez, ricordando che durante il suo primo mandato da presidente, Trump ha imposto pesanti sanzioni petrolifere al Venezuela e ha complottato con l’opposizione per spodestare il governo del suo partito. Il governo venezuelano ha risposto incarcerando diversi americani e rafforzando i legami con avversari degli Stati Uniti come l’Iran e la Russia, mentre milioni di venezuelani fuggivano dalla nazione OPEC. Il governo di Maduro ha assunto un tono più conciliante: “È un’opportunità d’oro questo storico ritorno di Donald Trump”, ha detto il presidente venezuelano. “Che permetta di mantenere relazioni di rispetto, buon senso, dialogo e comprensione con tutta l’America Latina e i Caraibi” ha concluso Maduro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata