L'Avana al buio, chiuse scuole e voli cancellati

Su Cuba si è abbattuto un violento uragano di categoria 3 che ha messo fuori uso la rete elettrica del Paese, provocando un nuovo blackout.

L’Avana al buio

Ieri sera, onde massicce si sono abbattute sulle coste dell‘Avana, mentre venti taglienti e pioggia hanno sferzato la città, lasciando alberi disseminati sulle strade allagate. Gran parte della città era buia e deserta. I meteorologi avevano avvertito che l’uragano Rafael avrebbe potuto portare a Cuba mareggiate, venti e inondazioni improvvise “pericolose per la vita”, dopo aver già devastato parti delle Isole Cayman e della Giamaica. Mentre attraversava Cuba, la tempesta è rallentata fino a diventare un uragano di categoria 2 che si sta dirigendo ora verso il Golfo del Messico, vicino al nord del Messico e al Texas meridionale.

Scuole chiuse e voli cancellati

Le lezioni e i trasporti pubblici sono stati sospesi in alcune zone dell’isola e le autorità hanno cancellato i voli in arrivo e in partenza da L’Avana e Varadero. Migliaia di persone nella parte occidentale dell’isola sono state evacuate come misura preventiva.

Rafael è la 17esima tempesta nominata della stagione. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha previsto che la stagione degli uragani di quest’anno sarà probabilmente ben al di sopra della media, con un numero di tempeste compreso tra 17 e 25. Le previsioni indicavano fino a 13 uragani e quattro uragani maggiori. Una stagione nella media produce 14 tempeste, di cui sette uragani e tre uragani maggiori.

