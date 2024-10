L'isola è tornata al buio alle 6 di questa mattina, le 12 in Italia

Questa mattina Cuba ha subito un secondo blackout a livello nazionale, poche ore dopo che le autorità avevano annunciato che la corrente elettrica stava lentamente ristabilendo dopo un primo blackout. “Alle 6.15 di mattina (le 12.15 in Italia, ndr) si è verificato un nuovo blackout totale del sistema elettroenergetico nazionale”, si legge in un post sul canale Telegram ufficiale dell’Unione Elettrica di Cuba, “stiamo lavorando per ripristinarlo”. Lo riporta la Cnn. Milioni di persone sono rimaste senza elettricità negli ultimi giorni, a causa dei ripetuti collassi della vecchia rete elettrica cubana.

La situazione all’alba

Solo poche ore prima il governo di Cuba aveva riferito che era stata ripristinata una parte dell’elettricità sull’isola dopo che una delle principali centrali elettriche del Paese si era guastata lasciando milioni di persone senza elettricità. Il ministro dell’Energia Vicente de la O Levy aveva detto che il Paese aveva 500 megawatt di energia nella sua rete elettrica all’alba di oggi. Ha scritto su X che “diverse sottostazioni nell’ovest hanno ora l’elettricità”. O Levy aveva aggiunto che due centrali termoelettriche erano tornate a funzionare e altre due riprenderanno le loro attività “nelle prossime ore“.

