Per le autorità dipende dalla mancanza di carburante e di pezzi di ricambio per riparare gli impianti

Giovedì Cuba ha vissuto il peggior giorno di carenza di elettricità di quest’anno, lasciando quasi metà dell’isola al buio per ore. Le autorità di Unión Eléctrica (UNE), la società statale responsabile della produzione e della distribuzione di elettricità, hanno dichiarato che l’azienda ha potuto produrre solo la metà dell’elettricità necessaria. Per le autorità la carenza dipende dalla mancanza di carburante e di pezzi di ricambio per riparare gli impianti che producono elettricità.

