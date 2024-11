Sono la deputata del Delaware, Lisa Blunt Rochester, e Angela Alsobrooks, ex dirigente della contea di Prince George's, Maryland

Per la prima volta nella storia, due donne nere sono state elette per servire contemporaneamente al Senato degli Stati Uniti. La deputata del Delaware, Lisa Blunt Rochester, e Angela Alsobrooks, ex dirigente della contea di Prince George’s, Maryland, hanno vinto le loro elezioni, raddoppiando il numero di donne nere mai elette al Senato, passando da due a quattro.

Traguardi storici a queste elezioni

Gli elettori hanno anche mandato al Congresso il primo legislativo apertamente transgender. Sarah McBride ha vinto un seggio alla Camera dei deputati, diventando la prima persona apertamente transgender eletta al Congresso. Questi storici traguardi sono tra le numerose elezioni di martedì che mostrano come gli americani stiano scegliendo una rappresentanza più diversificata dal punto di vista razziale e di genere negli uffici elettivi, nonostante questioni come l’azione affermativa e l’inclusione LGBTQ stiano generando divisioni sempre più profonde.

Lisa Blunt Rochester del Delaware e Angela Alsobrooks del Maryland hanno prevalso nelle loro rispettive corse, raddoppiando il numero di donne nere mai elette al Senato, portandolo da due a quattro. “Segnare questi traguardi fa due cose: da un lato, celebra la crescente diversità che stiamo vedendo nella rappresentanza politica delle donne, sia a livello statale che nazionale”, ha dichiarato Kelly Dittmar, direttrice della ricerca presso il Center for American Women and Politics della Rutgers University. “Ma allo stesso tempo, ci ricorda che c’è ancora molto lavoro da fare”, ha aggiunto Dittmar, sottolineando che le donne negli Stati Uniti non sono rappresentate in modo equo negli uffici elettivi e che le persone nere, ispaniche, asiatiche e i nativi americani sono ancora sotto rappresentati rispetto alla loro quota di popolazione.

Altri storici traguardi al Senato di martedì includono Andy Kim del New Jersey, che è diventato il primo asiatico-americano eletto per rappresentare lo Stato del Garden nel Senato e anche il primo coreano-americano eletto al Senato. Il repubblicano Bernie Moreno dell’Ohio è diventato il primo latino a rappresentare lo Stato.

Il Senato resta perlopiù composto da uomini bianchi

Le loro vittorie portano a cinque il numero di membri neri del Senato, il numero più alto nella storia. Tuttavia, i 100 membri del Senato sono storicamente stati e continuano a essere per lo più uomini bianchi. “Abbiamo aumentato la nostra rappresentanza di donne nere al Senato del 100%,” ha dichiarato Aimee Allison, fondatrice e presidente di She the People, un centro nazionale di organizzazione per il reclutamento e l’elezione di donne di colore in politica. “Sono 30 anni che lavoro nella politica elettorale e, per la maggior parte di quel tempo, le donne nere hanno avuto un ruolo predominante come elettrici e organizzatrici, ma erano spesso sconfitte, spesso dai democratici stessi nelle primarie, perché venivano considerate ‘inutilizzabili'”. “È una testimonianza dell’evoluzione delle donne nere come attori politici in questo paese”, ha aggiunto Allison. “Alcune delle cose che ci ostacolavano sono sistemiche e hanno tenuto le donne nere fuori dal Senato. Abbiamo trovato percorsi alternativi per avere successo”.

