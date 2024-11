La neoeletta: "Non mi sono candidata per fare la storia, ma per fare la differenza"

La senatrice dello stato del Delaware, Sarah McBride, è stata eletta alla Camera dei deputati degli Stati Uniti e diventerà la prima persona apertamente transgender a servire al Congresso.

McBride ha sconfitto il repubblicano John Whalen III martedì nella corsa per il seggio unico della Camera dei deputati del Delaware. Whalen è un ex proprietario di una compagnia di costruzioni e un ex poliziotto statale che ha fatto la sua prima candidatura pubblica con una campagna a basso budget.

Nel frattempo, McBride ha costruito un profilo nazionale come attivista LGBTQ e ha raccolto più di 3 milioni di dollari in contributi per la campagna da tutto il paese. Ha ottenuto un riconoscimento nazionale durante la Convenzione Nazionale Democratica del 2016 come la prima persona apertamente transgender a parlare a una convenzione di un partito importante negli Stati Uniti.

Le parole di Sarah McBride

“Questa sera è una testimonianza per i cittadini del Delaware che abbiamo dimostrato, ancora una volta, che in questo stato di vicini, giudichiamo i candidati in base alle loro idee e non alle loro identità,” ha dichiarato McBride.

“Non mi sono candidata per fare storia. Mi sono candidata per fare la differenza per il mio stato e per il mio paese,” ha aggiunto. “Penso che questo sia un messaggio potente che i cittadini del Delaware sono persone giuste e che la nostra democrazia è abbastanza grande per tutti noi”.

La storia politica di McBride

Come senatrice statale, McBride ha guadagnato una reputazione per il suo lavoro su temi legati alla sanità, inclusa la sponsorizzazione di una legislazione per creare un programma statale di assicurazione per congedo familiare e medico retribuito. McBride ha anche sponsorizzato una legge per affrontare i tassi di rimborso Medicaid per i servizi di assistenza domiciliare e per espandere l’accesso alle cure dentistiche per i residenti a basso reddito del Delaware. Un altro progetto di legge da lei sponsorizzato imponeva una tassa del 3,58% sul reddito netto degli ospedali del Delaware come modo per ottenere fondi federali Medicaid aggiuntivi. Tutte queste misure sono state approvate in legge.

I democratici detengono il seggio alla Camera dei deputati del Delaware dal 2010. Il seggio è rimasto vacante l’anno scorso dopo che la deputata Lisa Blunt Rochester ha deciso di candidarsi per il posto al Senato degli Stati Uniti lasciato libero dal collega democratico Tom Carper.

