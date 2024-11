Delusione anche nel suo villaggio d'origine in India. La notte elettorale dem comparata a quella del 2016, quando perse Hillary Clinton

Kamala Harris non ha ancora parlato ai suoi sostenitori e al Paese, dopo la vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca, e la sua sconfitta. Lo ha annunciato ieri il co-presidente della sua campagna, Cedric Richmond, parlando alle persone ancora radunate alla Howard University di Washington, dove era stato allestito il ‘watch party’ della notte elettorale. “Ci sono ancora voti da contare”, ha detto Richmond, riferendo che Harris parlerà nel pomeriggio italiano (mercoledì mattina negli Usa).

La delusione nel villaggio di Kamala Harris

C’era un senso di delusione a Thulasendrapuram, un piccolo villaggio nel sud dell’India, dove la famiglia materna di Kamala Harris ha radici ancestrali e dove la gente aveva tifato per la candidata democratica alla presidenza. I residenti del villaggio, che seguivano da vicino i risultati delle elezioni sui loro smartphone, sono rimasti in silenzio man mano che l’entusiasmo iniziale svaniva, anche prima che venisse dichiarato il vincitore della corsa presidenziale. Molti hanno detto che erano orgogliosi del fatto che Harris avesse combattuto una buona battaglia. Gli abitanti del villaggio speravano nella vittoria di Harris e martedì avevano tenuto preghiere speciali indù per lei in un tempio locale dove il nome di Harris è inciso in una lista di donatori. Alcuni avevano anche in programma di far esplodere fuochi d’artificio e distribuire dolci in caso di vittoria.

“Siamo tristi per questo. Ma cosa possiamo fare? Era nelle mani degli elettori di quel paese. Hanno fatto vincere Trump. Possiamo solo augurare bene a Trump per la sua vittoria,” ha detto J. Sudhakar. Man mano che i risultati diventavano più chiari, un gruppo di giornalisti che era stato schierato fuori dal tempio del villaggio si è rapidamente disperso. Il villaggio, che era stato teatro di un breve spettacolo mediatico e di euforia da martedì, è quasi deserto.

La notte elettorale dei dem: un déjà vu con il 2016

I Democratici potrebbero provare un po’ di sensazione di déjà vu. Ci sono somiglianze evidenti tra la notte delle elezioni del 2016, quando la candidata democratica Hillary Clinton credeva di essere sulla buona strada per battere Trump, e quella di Kamala Harris. Né Clinton né Harris sono apparse ai rispettivi eventi della notte elettorale, nonostante entrambe si fossero presentate al giorno delle elezioni con la convinzione di poter vincere. Entrambe hanno mandato i loro principali assistenti per informare il pubblico demoralizzato che la candidata non avrebbe parlato. E ci sono somiglianze anche nei messaggi pronunciati.

“Abbiamo ancora dei voti da contare. Ci sono ancora stati che non sono stati chiamati. Continueremo a combattere durante la notte per assicurarci che ogni voto venga conteggiato” ha detto Cedric Richmond, co-presidente della campagna di Harris, al pubblico martedì. “Quindi non sentirete parlare dalla vicepresidente stasera, ma la sentirete domani.”

“Stiamo ancora contando i voti,” ha detto John Podesta, presidente della campagna di Clinton, nel 2016. “Ogni voto deve contare. Diversi stati sono troppo vicini per essere chiamati. Quindi non avremo altro da dire stasera”.

Anche l’atmosfera degli eventi — e la traiettoria che hanno preso nel corso della notte — era simile. L’atmosfera all’evento di Clinton al Javits Center era iniziata in modo gioioso, con persone che ballavano, sorridevano e erano entusiaste di fare la storia — la campagna aveva anche previsto di lanciare coriandoli riflettenti nell’aria quando Clinton avesse vinto, per simboleggiare lo sfondamento del soffitto di vetro. Lo stesso è accaduto con Harris, con l’evento che somigliava a una festa danzante nel campus dell’università della Democratico. Quando Podesta e Richmond sono saliti sul palco, la festa si era fermata, molte persone se ne erano andate e quelli che erano rimasti apparivano abbattuti.

