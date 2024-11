Trump ha vinto in North Carolina ed è in vantaggio negli altri, ma mancano ancora tanti voti

Con gran parte degli Stati già assegnati secondo i colori della mappa elettorale Usa, il rosso per i Repubblicani, e il blu per i Democratici, gli occhi sono puntati sui sette ‘battleground states’ che decidono le elezioni. Ecco come stanno andando, secondo i dati di Associated Press.

I dati sono aggiornati alle 5:35 ora italiana

North Carolina: vince Trump

L’ex presidente Donald Trump ha vinto nello Stato della Carolina del Nord, uno degli ‘Swing States’. Trump si è aggiudicato così 16 voti elettorali. Il candidato dei repubblicani aveva vinto lo Stato anche nel 2016 e nel 2020, ma i democratici erano ottimisti di poter ribaltare i risultati precedenti grazie alle spese della campagna elettorale, alle campagne di sensibilizzazione e ai comizi di Harris. Trump e JD Vance hanno visitato spesso la Carolina del Nord durante la campagna autunnale, promuovendo un programma economico più protezionistico e promettendo un giro di vite sull’immigrazione illegale e sul confine meridionale.

Georgia: Trump in vantaggio con il 91% dei voti scrutinati

In Georgia, con il 91% dei voti scrutinati, Donald Trump è avanti con il 51% dei voti contro il 48,3% di Kamala Harris. La Georgia assegna 16 voti elettorali.

Pennsylvania: in vantaggio Trump con il 79% dei voti scrutinati

In Pennsylvania, con il 79% dello spoglio completato, Trump ha un vantaggio del 51,3% a 47,8% nei confronti di Harris. Lo Stato assegna 19 voti elettorali

Nevada: lo scrutinio non è ancora iniziato

In Nevada, che assegna 6 voti elettorali, lo scrutinio non è ancora iniziato.

Arizona: in vantaggio Trump con il 50% dei voti scrutinati

In Arizona, con il 50% dei voti scrutinati, Trump è in vantaggio con il 49,7% delle preferenze contro il 49,5% di Harris.

Michigan: Trump in vantaggio con il 38% dei voti scrutinati

Scrutini più indietro in Michigan, ma anche qui Trump è in vantaggio con il 51,7% delle preferenze contro il 46,6% della candidata democratica.

Wisconsin: Trump in vantaggio con il 70% dei voti scrutinati

In Wisconsin, infine, con il 70% dei voti scrutinati, Trump è in vantaggio con il 51% delle preferenze contro il 47,6% di Harris.

