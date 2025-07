Corea del Nord, migliaia di turisti nel nuovo nel resort di Wonsan-Kalma: accesso vietato agli stranieri

esterMolti nordcoreani si stanno godendo le vacanze estive nel resort balneare di Wonsan-Kalma, inaugurato di recente, che secondo i media statali può ospitare quasi 20.000 persone, anche se per ora i turisti stranieri non possono accedervi. La portata del divieto, tuttavia, rimane poco chiara.

Domenica, inoltre, la Russia ha dato il via a un collegamento aereo regolare tra Mosca e Pyogyang, una mossa che riflette i legami sempre più stretti tra i due Stati e che sembra incoraggiare il turismo nel Paese asiatico. La Corea del Nord dal canto suo sta gradualmente allentando le restrizioni imposte durante la pandemia e riaprendo le frontiere in più fasi.