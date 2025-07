Esodo estivo 2025, le previsioni del traffico ad agosto: i giorni da bollino nero e bollino rosso

Consigli per chi programma la partenza per le vacanze in auto

Dopo il primo weekend da bollino rosso dell’estate, quello dal 25 al 27 luglio, è in arrivo uno dei due fine settimana di traffico più intenso dell’esodo estivo. La Polstrada infatti assegna alle mattinate di sabato 2 e 9 agosto il bollino nero riservato ai flussi più intensi di veicoli in partenza, con circolazione già molto sostenuta verso le località venerdì 1 e 8 agosto. Anche le domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto “manterranno lo stesso andamento di luglio, con traffico di rientro nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì”, fa sapere la Polizia della Strada.

Da www.poliziadistato.it

Le previsioni del traffico sulle autostrade

Bollino nero

sabato 2 agosto

sabato 9 agosto

Bollino rosso

Sabato 27 luglio (ore diurne)

Domenica 28 luglio (tutto il giorno)

Venerdì 2 agosto (ore serali)

Sabato 3 agosto (tutto il giorno)

Domenica 4 agosto (ore diurne)

Venerdì 9 agosto (ore serali)

Sabato 10 agosto (tutto il giorno)

Domenica 11 agosto (ore serali)

Mercoledì 14 agosto (ore serali)

Giovedì 15 agosto (ore diurne)

Sabato 17 agosto (tutto il giorno)

Sabato 18 agosto (tutto il giorno)

Lunedì 19 agosto (ore diurne)

Venerdì 23 agosto (ore serali)

Sabato 24 agosto (ore serali)

Domenica 25 agosto (tutto il giorno)

Lunedì 26 agosto (ore diurne)

Venerdì 30 agosto (ore serali)

Sabato 31 agosto (ore serali)

Domenica 1 settembre (tutto il giorno)

Domenica 8 settembre (ore serali)

Anas ha sospeso l’81% dei cantieri fino all’8 settembre

Per rendere la circolazione più fluida nel periodo più delicato Anas dal 25 luglio ha chiuso o sospeso 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1672), fino all’8 settembre. Per agevolare i flussi di traffico già dal primo luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti. Da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti”, ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

Gli itinerari più trafficati

Gli itinerari interessati sono in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani, spiega sempre Anas. Previsto un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. La società ha calcolato oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli tra il 25 lugilo e il 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza.

Il calendario dei divieti per i mezzi pesanti

