Kamala Harris, affiancata dal governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e dalla deputata di New York Alexandria Ocasio Cortez, ha visitato la città di Reading, in Pennsylvania, in una delle ultime tappe della campagna elettorale prima dell’election day del 5 novembre. La candidata democratica alla Casa Bianca si è intrattenuta con i commensali dell’Old San Juan Cafe, un locale portoricano, e ha chiesto informazioni sul ristorante e sul tipo di cibo da portare via.

La Pennsylvania è uno stato chiave in vista della vittoria finale per i due candidati e anche Donald Trump ha visitato Reading lunedì. La vicepresidente degli Stati Uniti ha anche bussato alla porta di una casa per incontrare alcuni elettori assieme ai volontari della sua campagna elettorale.

