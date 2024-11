Trump: "Porteremo l'America verso nuove vette di gloria", Harris: "La corsa non è ancora finita"

Ultime ore prima dell’apertura dei seggi elettorali negli Usa per le elezioni presidenziali 2024. I candidati sono Donald Trump, ex presidente, repubblicano, e Kamala Harris, attuale vicepresidente dell’amministrazione Biden, democratica. Il sistema di voto americano prevede che tanti elettori abbiano già espresso la propria preferenza ma l’Election Day è fissato per il 5 novembre.

Trump shock: “Mettete Kamala sul ring con Mike Tyson”

Donald Trump ha dichiarato in un comizio in Pennsylvania che vedere Kamala Harris combattere contro il campione di boxe Mike Tyson “sarebbe interessante”. L’ex presidente ha reagito dopo aver sentito un partecipante al comizio suggerire che Tyson dovrebbe essere “messo sul ring con Kamala“.

Trump-Harris: gli ultimi comizi negli Usa

“Con il vostro voto di domani, possiamo risolvere ogni singolo problema che il nostro Paese affronta e condurre l’America, e anzi il mondo intero, verso nuove vette di gloria” ha detto Donald Trump, candidato dei repubblicani alla presidenza degli Stati Uniti nel corso del suo comizio conclusivo a poche ore dall’apertura dei seggi.

“La corsa non è ancora finita“, ha detto invece Kamala Harris dalla Pennsylvania durante la sera prima delle elezioni, dicendo alla folla di Pittsburgh che “faranno la differenza nelle elezioni”. Secondo quanto riporta la Cnn, Harris, in un comizio in Pennsylvania durato poco più di dieci minuti, ha ribadito che “lo slancio è dalla nostra parte”.

“Pittsburgh, ci siamo. Domani è il giorno delle elezioni. Domani è il giorno delle elezioni e lo slancio è dalla nostra parte. La nostra campagna ha attinto alle ambizioni, alle aspirazioni e ai sogni del popolo americano e sappiamo che è tempo per una nuova generazione di leadership in America”, ha affermato Harris durante un comizio al Carrie Blast Furnaces National Historic Landmark.

