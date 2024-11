Le parole del tycoon, candidato repubblicano alla presidenza, durante un comizio in Pennsylvania

Donald Trump ha dichiarato in un comizio in Pennsylvania che vedere Kamala Harris combattere contro il campione di boxe Mike Tyson “sarebbe interessante”. L’ex presidente ha reagito dopo aver sentito un partecipante al comizio suggerire che Tyson dovrebbe essere “messo sul ring con Kamala“.

Si tratta dell’ennesima frase shock dell’ex presidente americano, candidato democratico alle presidenziali che vedono l’apertura dei seggi per l’Election Day tra poche ore. Solo ieri Trump aveva dichiarato che avrebbe voluto vedere “sparare ai media”, dopo aver apostrofato in diversi modi, per mesi, la sfidante democratica e attuale vicepresidente americana Kamala Harris e aver rilasciato altre dichiarazioni shock, come il fatto che “gli immigrati mangiano i gatti” o che “Porto Rico sia un’isola di spazzatura”.

